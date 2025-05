La “Corrireggio” aperta dall’olimpionico Totò Antibo. Grande spettacolo sul lungomare VIDEO

E' stato un “africano bianco” ad aprire oggi la Corrireggio. Il suo nome è Totò Antibo, un runner di prestigio che sintetizza e incarna i valori identitari della competizione ideata e promossa da Legambiente. Atleta olimpionico di livello nazionale e mondiale, è stato fortemente inseguito dagli organizzatori Nuccio Barillà e Nino Catanese proprio per il portato valoriale di cui è testimone. La sua storia è stata presentata ieri sulla terrazza dello chef Filippo Cogliandro in un felice connubio di passione e di legami positivi con il territorio in cui le azioni degli uomini hanno un riverbero sull’intera comunità.

«Non è solo un nome legato a grandi successi sportivi ma anche esempio di umanità, determinazione e passione». Così evidenzia Nuccio Barillà al fianco dell’atleta nato ad Altofonte (Palermo) nel 1962 e diventato uno dei più grandi atleti italiani di tutti i tempi capace di dominare le gare di mezzofondo a livello nazionale e internazionale negli anni '80 e '90.

Ai giochi olimpici di Seul nel 1988 vince la medaglia d’argento nei 10.000 metri e, nella stessa disciplina, riesce a conquistare l’oro ai campionati europei di Spalato 1990 stabilendo anche il record europeo. Si impone con la sua velocità e resistenza sui ben più blasonati atleti etiopi e kenioti (da qui il soprannome citato) destando grande meraviglia fra esperti e spettatori. Ma più che le doti atletiche sono proprio quelle umane a restare impresse. Lo ha dimostrato anche ieri quando ha ripreso Nuccio Barillà che lo aveva indicato come “ambasciatore della Corrireggio” e lui si è immediatamente schermito dicendo “io sono solo un ragazzo qualunque”. No, la sua non è una storia qualunque ma è una storia segnata da una competizione personale contro un nemico subdolo, l’epilessia.