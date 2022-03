Reggio e il suo territorio set della serie tv “The good mothers”

Reggio Calabria e il suo territorio riabbracciano l’arte del cinema e lo fanno grazie alle riprese di una serie tv internazionale che andrà in onda sulla piattaforma Disney+. Si tratta di sei episodi che prendono spunto dal libro “The good mothers” di Alex Perry che narra la storia vera di tre donne, nate e cresciute in alcune famiglie di ndrangheta, ma che decidono di collaborare con un magistrato donna per affrancarsi e quindi costruire un futuro nuovo per i loro figli. La stessa traduzione del titolo del libro è abbastanza eloquente: le buone madri. L’importanza del tema sociale si associa ad un cast di tutto rispetto, con una co-regia affidata al britannico Julian Jarrold, già celebre per aver realizzato, tra gli altri, l’amatissima serie “The Crow”, sulla storia dei reali inglesi. La seconda regia sarà affidata all’italiana Elisa Amoruso, giovane e apprezzata regista e sceneggiatrice. Ad ognuno è assegnato il compito di dirigere tre episodi.

Il cast degli attori e attrici prevede la partecipazione di Francesco Colella, Micaela Ramazzotti, Gaia Girace (vista anche nella serie L’amica geniale), Barbara Chichiarelli (già protagonista nella serie Subburra, ma che qui interpreterà il ruolo del magistrato), Andrea Dodero e gli attori reggini Saverio Malara, Valentina Bellè e Andrea Riso.

