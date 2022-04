"The Odeon Show", uno sguardo giocoso sul mondo con l'attrice reggina Valentina Gemelli

Parlare di arte e spettacolo a 360 gradi per far conoscere veri talenti il fil rouge di “The Odeon Show”, che torna domani alle 19.30 su Odeon Tv (canale 177 del digitale terrestre e 5177 di Sky) con una nuova puntata. Condotto dal ballerino Simone Ripa, nella cornice dei suoi Laboratori dello Spettacolo, assieme a Roberta Salvagnini, il programma è uno sguardo completo, professionale e giocoso allo stesso tempo, sul mondo artistico, e spazia dal canto alla recitazione, passando per moda e cinema, con interviste in studio e da remoto.

Ma contiene anche una serie di interessanti rubriche: un momento dedicato all’arte visiva dell’artista e giornalista Ester Campese, alcune candid camera, il breve notiziario “The News Odeon Show” (condotto dalla Salvagnini) e la proiezione di corti diretti e interpretati dai vincitori del Premio Vincenzo Crocitti International - ente patrocinatore e media partner del programma - di cui il reggino Francesco Fiumarella è autore e direttore (Ripa vinse nel 2019 il premio per la danza e come attore emergente). Nascono dalla manifestazione anche gli sketch comici con protagonisti Ripa e l’attrice reggina Valentina Gemelli, Crocitti alla carriera nel 2018.

«Francesco ama mettere in contatto gli artisti – ci ha detto la Gemelli – e quando è iniziato il programma mi ha proposto di mandare il mio corto “Blackout”. Dopo averlo visto Simone mi ha raggiunta per fare qualcosa assieme. Così abbiamo formato questa coppia artistica, nata quasi per scherzo; ma il connubio ha funzionato e stiamo continuando a girare altri sketch per mandarne uno o due a settimana all’inizio della trasmissione, prima o dopo il corto proposto».

Diretti da Valentina Chiarenza, che si alterna con la Gemelli alla scrittura, i filmati riprendono il classico filone della coppia comica: «Rappresentiamo una coppia che potrebbe essere composta da marito e moglie, fidanzati o amici, trasformandoci di volta in volta, come è avvenuto in uno sketch dove Simone interpretava un ballerino di lap dance, ed entrambi indossavamo delle parrucche; o ancora un altro girato con Valentina in cui eravamo tre amici che si incontrano in caffetteria e si raccontano storie d’amore. Sono brevi vicende che sdrammatizzano situazioni di vita quotidiana con un umorismo surreale; infatti quando condividiamo le clip sui social scriviamo “seguiteci per altri surreali consigli” o “per altri disastrosi esercizi”. Andremo avanti sino a fine programmazione, tra giugno e luglio, poi si vedrà».

La puntata di domani sarà dedicata alla danza nel mondo televisivo, sociale e agonistico, con ospite in collegamento la coppia Tiziano Caleffi-Valentina Barcellona, pluricampioni italiani di danza caraibica.

