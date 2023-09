Al Grande Fratello il protagonista è già lui: il calabrese Giuseppe Garibaldi

Ha avuto inizio lunedì sera la 17esima edizione del Grande Fratello (ma il numero sale a 24 se si contano anche le edizioni "vip"), in onda su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. La prima grande novità annunciata da mesi è che non ci sono differenze tra VIP e non VIP (definiti Vip e Nip). Ed è cambiato anche lo studio. Addio alla sede storica di Cinecittà, la nuova location è nel Centro Voxson di via Tor Cervara, a Roma.

Si tratta di un Grande Fratello Mix, visto che vedremo personaggi noti e perfetti sconosciuti. Al centro di questa edizione, come voluto da Pier Silvio Berlusconi, le storie. E tra i 21 protagonisti di questa edizione c’è anche un calabrese con un nome che è tutto un programma (e che sta già spopolando sui social): Giuseppe Garibaldi, trentenne di Santa Cristina d’Aspromonte, terzo di quattro figli, che lavora come collaboratore scolastico.

Una personalità forte e determinata quella di Giuseppe, quinto brillante e spiritoso concorrente a fare ingresso nella casa, che così come l’omonimo eroe dei due mondi ha unificato l’Italia, si è proposto, durante l’intervista di Signorini, come colui che unirà le sorti dei concorrenti del reality più amato dagli italiani. «Parenti con l’eroe dei due mondi? – ha detto Giuseppe durante la diretta – . C’è chi dice si, c’è chi dice no. Però io porto questo nome con tanto orgoglio».

Giuseppe – guarda un po’ – ha fatto ingresso nella casa in compagnia di una concorrente plurilaureata di nome Anita, suscitando battute spiritose e ilarità. Viene da una famiglia semplice ed ha un bel rapporto con la madre. Ha affermato: «Sogno il posto fisso». Curiosità : il suo cognome potrebbe derivare da un semplice errore all’anagrafe, come ha svelato in studio. Appassionato di calcio, ha giocato nella squadra locale del Santa Cristina. Da qualche anno si è impegnato attivamente insieme ad altri giovani del suo paese per la costituzione di un comitato di cui è presidente, il “Comitato Giovani Cristinesi”, teso a dare risalto alle tradizioni locali.

Giuseppe ha fatto a Roma diversi provini, e quando ha ricevuto l’ok per il reality show più famoso d’Italia ha deciso di provare questa esperienza, anche su suggerimento del fratello il quale ha affermato che «per Giuseppe sarà un’occasione per raccontare la sua vita di ragazzo del sud Italia, che come tanti altri giovani meridionali si vedono costretti ad abbandonare la famiglia, gli amici, le proprie radici, per andare in cerca di lavoro al nord». Giuseppe è infatti profondamente legato alla sua terra d’origine che ha lasciato per lavorare, ma torna periodicamente per trovare parenti ed amici, in particolare nel periodo estivo.

Santa Cristina d’Aspromonte e tutti i paesi dell’hinterland aspromontano sono pronti a fare il tifo per Giuseppe sperando che possa trattenersi più tempo possibile dentro la Casa del Grande Fratello.