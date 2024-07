«A Chiara», in prima tv l’intenso film di Carpignano girato a Gioia Tauro

Un racconto di formazione in cui la protagonista è un’eroina che per trovare la propria strada è costretta a fronteggiare una realtà brutale, con tutta la conflittualità tra un profondo senso di appartenenza e la propria visione della vita che prende forma. È il film del regista Jonas Carpignano, in prima visione tv, «A Chiara», che andrà in onda questa sera alle 23.25 su Rai 3 per il ciclo «Mai visti prima». Si tratta del terzo film del regista, italoamericano legato da molto tempo alla Calabria, e la prima mondiale ha avuto luogo, con lusinghiero successo, nel luglio 2021 nell'ambito della Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes.

Chiara è una quindicenne come tante: va a scuola, in palestra, ha due genitori amorevoli, gioca con le sorelle, si diverte con le amiche nel lungomare di Gioia Tauro. Finché, durante la festa per i diciotto anni della sorella Giulia, arrivano alcuni uomini, la tensione sale, succede qualcosa di poco chiaro, il padre se ne va, poi torna a casa, poi scappa dal retro. E qualcuno incendia la sua auto.