Tragedia a Siderno, barca a vela contro pontile. Almeno due migranti morti, alcuni dispersi

Sono 109 migranti (quasi tutti uomini, ma ci sono anche alcune donne e minori), prevalentemente di nazionalità afghana a bordo di una grossa imbarcazione sono approdati intorno alle 10 di mattina nei pressi di un ex pontile aziendale in contrada Pantanizzi a Siderno. Due di loro, purtroppo, sono morti per le conseguenze del tragico sbarco, reso ancora più difficile dal mare mosso e dall’inutilizzabilità del molo, al quale, un lustro fa, una mareggiata distrusse alcuni piloni. Immediatamente soccorsi dal personale del locale Commissariato di Polizia, con a capo il dirigente Mario Lucisano, dalla Guardia Costiera e dall’amministrazione comunale di Siderno (che sta coadiuvando l’attività di Protezione Civile e Croce Rossa) sono attualmente in attesa dell’arrivo di un autobus che li conduca al centro di prima accoglienza che il Comune ha messo a disposizione nei locali dell’ex scuola di Siderno Superiore. Le associazioni intervenute hanno fornito acqua, generi di conforto e coperte.

IN AGGIORNAMENTO

