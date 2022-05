L'aeroporto di Reggio, un "non luogo" con orari impossibili che non accontenta nessuno VIDEO

In un'area fortemente marginale, e di fatto quasi tagliata fuori dal resto d'Italia e dall'Europa, i collegamenti veloci e puntuali sono irrinunciabili. Per questo l'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria va sostenuto e modernizzato. A dirlo, nei giorni scorsi sulle colonne del nostro giornale, è stato Dario Musolino, docente reggino di Scenari Economici alla Bocconi di Milano.

E invece ancora oggi l'aeroporto dello Stretto, in attesa di notizie sull'ammodernamento dello scalo si presenta come un non luogo, un hub praticamente inesistente con pochi voli e con orari decisamente improponibili. Impensabile per un'area metropolitana che comprende Reggio e Messina e che potrebbe contare su una potenziale utenza di almeno 500mila persone.

Gli orari dei voli Reggio Calabria Milano e viceversa continuano ad essere scomodi per l’utenza (partenze da Reggio alle 12:05 o alle 17:15), come confermano gli operatori dei taxi di Reggio Calabria e come conferma Alessandro Panuccio presidente del Comitato Difendiamo l'aeroporto dello Stretto da Milano.

"L'appello del nostro Comitato è stato in parte recepito. Avevamo infatti chiesto la programmazione dei voli sulla tratta Milano-Reggio Calabria perchè effettivamente l'aeroporto rischiava di rimanere senza voli. La programmazione - sottolinea Panuccio - c'è stata, ma con orari improbabili che non accontentano né chi viaggia per lavoro, né chi viaggia per salute e né chi viaggia per tornare a casa. Chiediamo, pertanto, sulla tratta Milano - Reggio Calabria il ripristino del volo andata e ritorno in giornata".

