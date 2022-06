Due vetture e un bus sono rimasti coinvolti nell'incidente che si è verificato, intorno alle 20, raccordo autostradale di Reggio Calabria nella galleria di Spirito Santo. Una utilitaria (una Fiat Panda) nella dinamica dell'incidente si è ribaltata. Tempestivi i soccorsi. Una persona è rimasta ferita, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Rallentato il traffico in direzione sud.

IN AGGIORNAMENTO

