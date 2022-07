Roccella, vasto incendio distrugge oltre 50 ettari di macchia mediterranea

Due squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria sono impegnate dalle ore 13.10 circa di oggi (30 luglio 2022) in contrada Iunchi a Roccella Ionica per un incendio di macchia mediterranea e zona boscata con alberi d'alto fusto. Sul posto il direttore delle operazioni di spegnimento VF per coordinare sia le squadre di terra che mezzi aerei della flotta nazionale (Can27 e Can31). Sul posto in supporto anche le squadre di Calabria Verde. L'intervento è reso difficoltoso dal forte vento caldo che alimenta le fiamme. Al momento sono circa 50 ettari di vegetazione andata distrutta dal rogo. Ulteriori squadre di Vigili del fuoco impegnate sempre sulla fascia costiera ionica reggina nei comuni di Brancaleone, Africo Nuovo e Sant'Ilario sullo Ionio

© Riproduzione riservata