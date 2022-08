Il temporale trasforma Reggio in una palude di fango e spazzatura. Disagi alla circolazione VIDEO

Il violento temporale che ha colpito all’alba di oggi la città e alcune aree della provincia ha provocato problemi per la viabilità a Reggio Calabria. Il maltempo ha interessato particolarmente la periferia nord della città e in particolare gli abitati di Catona, Gallico e Archi. Via Antonino Scopelliti, strada di accesso al quartiere collinare di «Arghillà» dalla ex statale 18, in cui è ubicato anche un istituto penitenziario, si è trasformata in un torrente che ha travolto numerose autovetture.

Ma disagi anche nella periferia Sud: da Ravagnese al Viale Aldo Moro, fino alla rotatoria di San Leo. Allagamenti, pozzanghere, liquami e detriti nelle strade, ma soprattutto il miscuglio tra spazzatura e fango che ha reso impraticabili molte strade.

Video di Attilio Morabito

