Reggio, presentati gli eventi per i 160 anni della Camera di Commercio

1862-2022: 160 anni di storia al servizio delle imprese e del territorio.

La Camera di Commercio di Reggio Calabria festeggia 160 anni di storia e lo fa attraverso una serie di eventi dedicati al bergamotto. “BergaRe’” e’ il titolo della manifestazione dedicata al principe degli agrumi. Le iniziative in programma sono state presentate stamattina nella sede della Camera di Commercio reggina alla presenza del presidente Antonino Tramontana, della segretaria generale dell’ente camerale, Natina Crea, e della giornalista enogastronomica Giovanna Pizzi. Venerdì 21 alle 10 e’ in programma un talk dal titolo “Confronto a più voci sul bergamotto di Reggio Calabria”, mentre nel pomeriggio dalle 17 alla tensostruttura di Via Marina ecco l’evento “Il bergamotto di Reggio Calabria protagonista dei piatti di 5 chef stellati calabresi”. Gli chef prepareranno piatti unici a base di bergamotto.

Ci saranno Luca Abruzzino con: Riso, latte di baccalà, bergamotto e liquirizia;

Antonio Biafora con: Cavolfiore, bergamotto e acciughe;

Luigi Lepore con: Gelato al latte di capra, bergamotto e olive;

Nino Rossi con: Gambero, emulsione di cozze, finocchietto marino, ponzu calabrese, piparelle e bergamotto candito;

Riccardo Sculli con: Ricciola, bergamotto, lattuga e alaccia.

L’evento e’ aperto al pubblico previa prenotazione obbligatoria online (bergare.posytron.com).

Domenica 23 ottobre ecco infine l’evento celebrativo: alle 10 il Riconoscimento alle imprese: cerimonia di premiazione per 12 imprese della città metropolitana e proiezione del video: “La Camera e il territorio: uno sguardo al futuro”.

E ancora: Il riconoscimento ai fondatori: intitolazione della via antistante l’ingresso della sede camerale al primo presidente Salvatore Rognetta

Antonino Tramontana - presidente Camera di Commercio Reggio Calabria

