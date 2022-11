Reggio, processo Miramare. Confermata in appello la condanna al sindaco Falcomatà

A pochi minuti dallo scoccare della mezzanotte, ecco il verdetto per il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà già condannato in primo grado ad un anno e quattro mesi nell'ambito del processo Miramare. Il sindaco "sospeso" è stato condannato anche in Appello a un anno. Una decisione arrivata dopo una lunga camera di consiglio iniziata oggi alle 12.

Giuseppe Falcomatà , 1 anno

Giovanna Antonia Acquaviva , 6 mesi

Saverio Anghelone, 6 mesi

Armando Neri, 6 mesi

Patrizia Nardi, 6 mesi

Giuseppe Marino, 6 mesi

Giovanni Muraca, 6 mesi

Agata Quattrone, 6 mesi

Maria Luisa Spanò , 6 mesi

Paolo Zagarella, 6 mesi

Antonino Zimbalatti, 6 mesi

