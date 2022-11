La tragedia di Bagnara: le immagini dal luogo del disastro VIDEO

Si è verificata nella zona marina di Bagnara Calabria (RC), nei pressi della frazione Favazzina, una costruzione in legno con tetto in lamiera contenete attrezzi di lavoro, l’esplosione che stamane ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due, una delle quali ha perso un braccio e l’altra è sotto shock in ospedale. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, nel locale era in corso un’attività di «fonderia casalinga». A scoppiare è stata una bombola di Gpl. Qualcosa ha creato una sacca di gas che ha innescato lo scoppio. I Vigili del Fuoco sono all’opera per spegnere le fiamme.

La persona deceduta è un ferroviere, Domenico Venuto, sposato, con figli, mentre il ferito più grave è R.V. proprietario del capannone. Il terzo ferito, secondo quanto si apprende, non è in gravi condizioni.

Dalle immagini inviate da alcuni nostri lettori si intravede l'enorme colonna di fumo propagatasi dopo l'espl0sione.

