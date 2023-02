Un cinghiale a spasso sulla spiaggia di San Ferdinando. È stato notato questa mattina da alcuni cittadini che hanno immediatamente avvisato l'amministrazione comunale che a sua volta ha attivato le procedure del caso. L'animale selvatico si è poi gettato in mare ed è rientrato sulla battigia. Non si sa come sia arrivato nella zona. È la prima volta che un animale del genere si spinge fino al centro abitato.

