Viaggio nei tesori di Calabria: l'Antiquarium Leucopetra di Motta San Giovanni VIDEO

Grande successo in questi mesi sta riscuotendo la mostra "Memorie e paesaggi in riva allo Stretto in un inedito Edward Lear" (direttore artistico prof.ssa Maria Antonietta Mamome, allestitore prof. Saverio Verduci). Sono tantissimi i curiosi, gli appassionati e gli addetti ai lavori che presso l’Antiquarium Leucopetra di Lazzaro hanno ammirato e stanno ammirando i disegni dell’eccentrico autore inglese recuperati presso la Central Library di Liverpool grazie alle ricerche del professore Raffaele Gaetano. 109 opere dello scrittore inglese che nel 1847 si pose come obiettivo quello di visitare l'intera Calabria, ma i moti di Reggio avvenuti nello stesso anno gli permisero di visitare solo la provincia reggina. Partì da Reggio salendo verso la zona ionica della provincia fino a Monasterace.