Jovanotti a Chianalea per registrare un nuovo videoclip. Fan in delirio VIDEO

Jovanotti è in Calabria. Se quest'estate sarà nuovamente protagonista con il suo "Jova Beach Party" con ben due tappe agostane a Roccella, il cantante toscano oggi è approdato sulla costa tirrenica nell'incantevole borgo di Chianalea a Scilla.

Jovanotti è arrivato a bordo di una vettura bianca ed è stato accolto con grande gioia ed entusiasmo dai fan presenti. Jovanotti ha salutato tutti e poi si è diretto subito per iniziare le riprese di un video clip. Top secret assoluta sulle ragioni che hanno portato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, a girare un video a Scilla. E probabilmente non si tratta di un video relativo alla musica e ad una nuova canzone.

© Riproduzione riservata