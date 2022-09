Roccella isola felice. 20 anni di Bandiera Blu: il "segreto" di uno straordinario successo VIDEO

Insieme a Tropea è stata indiscutibilmente la capitale del turismo in Calabria in quest'estate caratterizzata da un sempre più crescente ritorno alla normalità pre-pandemia. Roccella Jonica ha vissuto una stagione estiva elettrizzante e quale occasione migliore per farlo nell'anno in cui la comunità dell'alto Ionio Reggino ha festeggiato i 20 anni di Bandiera Blu.

Il Comune amministrato dal sindaco Vittorio Zito si conferma, dunque, sempre più un'isola felice in Calabria. Raccolta differenziata, strade, marciapiedi e spiagge puliti, piste ciclabili ed un centro sempre più a misura di bambino con vaste isole pedonali e con un lungomare che fa da trait d'union con il Porto delle Grazie. E che dire poi della musica a Roccella: decine di artisti di livello nazionale ed internazionale tra i più in voga del momento si sono esibiti quest'estate al Teatro al Castello. Che dire della spettacolare "due giorni" del Jova Beach Party con 60mila persone arrivate a Roccella per assistere al format ideato da Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti.

Un turismo per tutti: famiglie con bambini, giovani, adulti ed anziani. A facilitare numeri sempre più crescenti, c'è certamente l'aspetto legato alla Bandiera Blu, un qualcosa di cui Roccella deve andare davvero orgogliosa perchè non è assolutamente semplice confermarsi.

Mare, ma anche tanta storia con il Castello e la Torre di Pizzo Falcone dove si può godere di una spettacolare vista panoramica sulla città e su tutta la costa a Sud fino ad intravedere Capo Bruzzano.

E allora scopriamola Roccella, scopriamo, attraverso la voce del sindaco Vittorio Zito, di amministratori locali, imprenditori e del nostro storico corrispondente da Roccella, le ragioni che hanno portato a questo straordinario riconoscimento, i vent'anni di Bandiera Blu.

