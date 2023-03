Reggio diventa... azzurrina per l'Under 21. Falcomatà: “Festa di pace”. Condipodero e Geria: “Spettacolo”

Reggio si tinge di azzurrino. Da 21 anni e mezzo la Nazionale Under 21 non calcava l'erba del Granillo. Lo ha rifatto stasera in occasione dell'amichevole contro l'Ucraina che ha richiamato 8000 spettatori sugli spalti e molte autorità. L'amministratore reggino Giuseppe Falcomatà si gode lo spettacolo sugli spalti: «Uno spettacolo unico, una festa di pace e di sport. La Reggina? Momento delicato ma ci riprenderemo». Contentissimo anche il direttore del settore giovanile della Reggina, Giuseppe Geria. «Una grande occasione per Reggio, che ha risposto presente. Fagioli? Non lo vedevo da tempo dal vivo: fa sempre grande impressione». Soddisfatto anche il presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero che applaude il pubblico presente: «Lo sport è una meraviglia».

