Gioia... Gioiese, sognando il tris. Il tecnico Nocera: “Ora organizziamoci bene” VIDEO

Gioia, gioia... Gioiese! Tempo di festeggiare per i biancoviola di Gioia Tauro che hanno centrato la promozione in serie D a meno di un anno di distanza dalla promozione in Eccellenza. Un doppio salto di categoria che è stato inframezzato dalla vittoria della Coppa. Ma il vero tris sarebbe il terzo salto in avanti in tre anni. Sarebbe un'impresa titanica, ma sognare non costa nulla per i tifosi gioiesi. Lo sottoscrive anche l'uomo dell'impresa, il tecnico Graziano Nocera, che ai microfoni di Gazzetta del Sud online racconta il campionato trionfale dei reggini, proiettandosi già verso il futuro. «Logicamente auspico la conferma, sarei contentissimo. Lo scorso anno, dopo la promozione in Eccellenza, presentai delle richieste precise alla società e sono stato assecondato: i risultati si sono visti. Per affrontare il prossimo campionato di serie D bisognerà curare bene ogni singolo dettaglio, anche da un punto di vista organizzativo. Dal lato sportivo, bisognerà allacciare rapporti con le società quotate della regione: Cosenza, Reggina, Catanzaro e così via. Sognare la promozione? Non costa nulla, certo, ma il campionato di serie D sarà tostissimo».

