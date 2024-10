Reggina-Acireale sospesa dopo il gol di Di Mauro: malore per l'arbitro, si riprenderà da 0-1

Reggina-Acireale si ferma al primo tempo. Il match, con gli ospiti avanti 1-0, è stato interrotto a causa di un malore avuto dall’arbitro Andrea Giordani di Aprilia. Questa la comunicazione arrivata e che di fatto porterà la sfida a concludersi in un’altra data.

Acireale (3-5-2): Zizzania; Elia, Cassese (39' st Capogna ), Kremenovic; Andreassi, Mal, Di Mauro, Dampha, Blaze; Sueva, Loukaris. A disposizione: Grotta, Spinelli, Fangwa, De Mutiis, Milo, Esposito, Tortora, Tripicchio. All.: Epifani

Reggina (4-3-3): Martinez; Vesprini, Bonacchi, Girasole, Cham; Ba, Urso, Barillà; Provazza, Barranco, Giuliodori. A disposizione: Lazar, Adejo, Ragusa, Malara, Dall’Oglio, Forciniti, Ndoye, Rajkovic, Renelus. All.: Pergolizzi

La Reggina si era trovata sotto in una gara che aveva praticamente dominato dall’inizio alla fine. Gli amaranto erano riusciti a costruire diverse palle gol, senza però mai trovare la lucidità per concludere al meglio verso la porta o individuare la giusta ultima giocata.

Circostanze che aumentano le responsabilità sul risultato dei padroni di casa, che sono andati sotto in occasione di una ripartenza controllata male. Al minuto 41’ Capogna è andato via sulla destra ed ha messo in mezzo un pallone su cui è arrivata una respinta corta di Girasole. Senza alcuna copertura del centrocampo, Di Mauro ha avuto il tempo di calciare dal limite da posizione favorevole. La palla, dopo aver sbattuto sui due pali interni, si è insaccata.

Subito dopo il vantaggio siciliano è arrivato il rosso a Ba che ha messo la sfida in salita per la formazione amaranto. E metterà anche il recupero, considerato che la sfida da regolamento riprenderà dal 46’ e con gli amaranto in inferiorità numerica.