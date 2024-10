È ufficiale: il recupero del secondo tempo di Reggina-Acireale si giocherà mercoledì 16 ottobre alle ore 15. Tre giorni dopo il prossimo impegno che gli amaranto avranno sul campo della corazzata Siracusa. Questo significa che la squadra di Pergolizzi si gioca non tutto, ma molto nella prossima settimana. Uscire bene da queste due sfide può essere l’occasione per dare un nuovo e positivo impulso ad una stagione dove l’ottimismo si sta già diradando. In caso contrario si proseguirebbe nel percorso con una zavorra di diffidenza di cui diventerebbe difficile liberarsi, anche se si sarebbe solo alla sesta giornata.