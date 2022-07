Reggio Calabria, inchiesta sui brogli elettorali nel 2020: chiusura indagini per 35 I NOMI

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha concluso le indagini sui presunti brogli che sarebbero avvenuti in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del capoluogo del settembre del 2020 nell’ambito delle quali fu arrestato l’allora capogruppo del Pd Antonino Castorina. Nell’inchiesta sono coinvolte, complessivamente, 35 persone, alle quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Dall’inchiesta, coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal sostituto Paolo Petrolo, con indagini delegate alla Digos, è emerso che alle comunali avrebbero votato un centinaio di anziani che in realtà non si sono mai recati al seggio.

In alcuni casi si trattava di persone addirittura decedute. Secondo l’accusa, i brogli sarebbero stati messi in atto grazie ai duplicati delle tessere elettorali ritirati negli uffici comunali da Castorina e dal suo entourage. Castorina è accusato, in particolare, di essere stato "promotore, organizzatore e capo indiscusso» di un’associazione per delinquere finalizzata a «commettere più delitti in materia elettorale» finalizzati ad ottenere l’elezione dello stesso Castorina nel consiglio. L’ex capogruppo del Pd, stando sempre all’accusa contestatagli, avrebbe mantenuto «i rapporti con gli altri accoliti», ai quali avrebbe dato «personalmente direttive in ordine al modus operandi da porre in essere per la materiale contraffazione dei registri e delle schede elettorali». L’avviso di conclusione indagini è stato notificato, tra gli altri, anche all’ex presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino, accusato di abuso d’ufficio in relazione all’autonomina di Castorina a componente della commissione elettorale. La stessa accusa viene contestata al segretario dell’Ufficio elettorale Antonio Covani.

I coinvolti nell’inchiesta

Antonino Castorina

Demetrio Delfino

Antonio Covani

Francesco Laganà

Simone D’Ascola

Carmela Serena Minniti

Antonio Fortunato Morelli

Luciano Barbuto

Federica Barillà

Pasquale Giovanni Suraci

Daniele Suraci

Claudio Orazio Merlin

Maria Elisabetta Vittoriano

Antonino Pellegrino

Andrea Barbaro

Domenico Tropeano

Domenico Catalano

Chiara Cogliandro

Danilo Oppedisano

Giuseppa Ripepi

Alessandro Arcadi

Carmela Latella

Stefano Barillà

Caterina A. Consolata Iriti

Anna Elisabetta Gallo

Giuseppina Facciolo

Lucia Maria Milea

Francesca Ripepi

Anna Teresa Adamczyk

Vincenza Tramontana

Rosaria Pizzimenti

Paola Gattuso

Stefania Romeo

Davide Antonio Romeo

Marianna Iacob

