Reggio, Confcommercio boccia le nuove Ztl serali: "Scelta inaccettabile"

Una modifica con l’attivazione spostata dalle 20 alle 21 «non può bastare». Confcommercio boccia senza appello le nuova Ztl estive e notturne nel centro storico. Un “no” che va dalla forma alla sostanza, affidato a un documento diffuso sui social. «Giusto o sbagliato – esordisce Confcommercio Reggio – il provvedimento manca purtroppo, coma l’anno passato, della necessaria condivisione». Il riferimento all’estate 2021 è in particolare ai dehors per gli esercizi commerciali, l’esperimento poi accantonato dall’amministrazione comunale, che quest’anno ha invece preferito affidarsi a Zone a traffico limitato.

«Non è possibile apprendere una notizia di questo genere che impatta sui commercianti reggini, in maniera “casuale”. Non è possibile – entra nel merito l’associazione del commercianti – avere notizia in pieno agosto, a stagione ampiamente iniziata ed a “cose fatte”, della localizzazione, delle modalità, tempistiche e durata delle Ztl. Non è accettabile nella forma e nella sostanza. Non sappiamo quali ragioni abbiano portato ad una scelta di questo genere, sempre sulla questione Ztl, anche perché su molte altre questioni abbiamo sempre interloquito bene con l’amministrazione, abbiamo risposto presente, senza mai avviare inutili polemiche ma offrendo contributi e ricercando la migliore soluzione nell’interesse delle imprese».

