Reggio Calabria, il Comune revoca le Ztl serali nel centro storico

"Sono state evitate inutili polemiche e scontri. Segnale positivo da parte dell'amministrazione che ha colto il senso positivo della nostra critica". E' quanto afferma Lorenzo Labate presidente di Confcommercio Reggio Calabria accogliendo con soddisfazione la novità dell’ultimo ora, cioè la revoca delle Ztl serali nel centro storico che sarebbero dovuto scattare da oggi.

"L'interlocuzione con il Comune ha portato alla decisione dell'amministrazione di revocare il provvedimento adottato con la delibera di Giunta del 29 luglio. Così come Confcommercio ha duramente criticato il provvedimento per la mancanza della necessaria condivisione, allo stesso tempo ci sentiamo in questo momento di cogliere come segnale positivo la revoca delle Ztl", sottolinea ancora il presidente dell’associazione del commercianti, Lorenzo Labate.

