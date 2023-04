'Ndrangheta nel Reggino, inchiesta "Propaggine": in 24 a processo I NOMI

La giudice dell’udienza preliminare di Reggio Calabria, Irene Giani, ha disposto il rinvio a giudizio di 32 persone, tutte calabresi, coinvolte nell’inchiesta "Propaggine", coordinata dalle Procura della Repubblica di Roma e Reggio Calabria, che ha messo in luce le attività illegali della cosca Alvaro, in Calabria e a Roma.

Gli imputati dovranno comparire il prossimo 28 giugno dinanzi al Tribunale di Palmi. Tra i rinviati a giudizio per associazione mafiosa, estorsione, usura, armi e scambio elettorale politico-mafioso e altro, figura anche l’ex sindaco di Cosoleto, piccolo centro aspromontano, Antonino Gioffrè, esponenti e gregari della storica cosca di 'ndrangheta Alvaro.

Hanno scelto il rito ordinario: Antonio Alvaro 'u Massarù; Carmelo Alvaro 'Bin Laden'; Carmine Alvaro ' u cupertuni; Domenico Alvaro 'u Merru"; Giuseppe Alvaro 'u Baccausu"; Nicola Alvaro 'u Stelio". Ed ancora: Alfredo Ascrizzi, Ergian Ascrizzi, Vincenzo Casella, Franco Carmelitano, Domenico Carzo, Giuseppe Palermino, Domenico Licastro, Francesco Luppino, Antonino Penna, Carmela Penna, Carmine Penna, Giovanna Penna, Angelo Richichi, Domenico Richichi, Domenico Surace, Carmelo Versace e Maurizio Rustico.

Per gli otto che, invece, hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, il processo si terrà a Reggio Calabria dinnanzi al gup. Si tratta di Domenico Alvaro, Francesco Alvaro 'u Testazza"; Ferdinando Ascrizzi, Giuseppe Modafferi, Raffaele Modafferi, Antonino Richichi, Simone Restuccia e Antonino Versace 'u Brizzi".

