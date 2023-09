Cittanova, ecco come funzionavano gli "affari paralleli" al cimitero: "Stiamo cacciando tre morti... I signori volevano quel posto lì... compare... è riservato!" VIDEO

Ecco come funzionava il mercato parallelo al cimitero di Cittanova. Oltre 460 salme tolte illegalmente. Lo si evince dalle intercettazioni pubblicate dagli inquirenti

"Poi dipende dagli imprevisti perchè ci sono per esempio ci sono dei posti che stiamo cacciando tre morti... però li metto tutti in una cassetta! hai capito? A proposito se sei lì al comune vedi che sono venuti i signori... omissis...per quel defunto di ieri che abbiamo portato... eh volevano quel posto là dove abbiamo tolto a... dove ho tolto a... omissis... no no... sotto il colonnato a destra... compare. compare... eh... compare... eh? quello è riservato!!!"