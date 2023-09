Malaffare nella gestione del cimitero a Cittanova. Estumulazioni non autorizzate: 16 arresti, oltre 70 indagati. Ai domiciliari il parroco Giuseppe Borelli TUTTI I NOMI

Avrebbero proceduto per anni a estumulazioni non autorizzate nel cimitero di Cittanova in provincia di Reggio Calabria, distruggendo o spostando in altri loculi le salme dei defunti per far posto a nuove sepolture. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato 16 persone nelle province di Reggio, Milano e Vicenza in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore di Palmi Emanuele Crescenti. Tra gli arrestati l’ex custode del cimitero, oggi in pensione, e tre imprenditori locali amministratori di due imprese di onoranze funebri. Complessivamente sono 70 gli indagati. Sequestrata un’area del cimitero.

I 16 arrestati sono ritenuti, a vario titolo, coinvolti in operazioni illecite celate dietro la regolare gestione del cimitero comunale dove avevano creato, secondo gli inquirenti, una "gestione parallela" del cimitero rispetto a quella del Comune. L’ex custode e i tre imprenditori locali, sottoposti alla custodia cautelare in carcere, sono ritenuti dagli inquirenti al vertice di un’associazione a delinquere. I dettagli dell’operazione saranno resi noti dal procuratore Crescenti nel corso di una conferenza stampa in programma al Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria alle 10.30.

Tra gli arrestati 5 medici legali, tre agenti della polizia locale e un sacerdote

Ci sono 5 medici legali, tre agenti della polizia locale e un sacerdote tra gli arrestati dell’operazione, denominata «Aeternum», che stamani ha portato all’arresto di 16 accusate di una gestione «parallela» ed illecita del cimitero di Cittanova con l’estumulazione illegale di salme per fare posto a nuove sepolture. Uno dei medici posti ai domiciliari è l’attuale sindaco di Oppido Mamertina. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del Reparto operativo e del Gruppo di Gioia Tauro, ruota attorno alla figura di Salvatore Ligato detto «Franco», di 68 anni, l’ex custode, oggi in pensione, del cimitero di Cittanova per il quale il gip Francesco Petrone ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta del procuratore di Palmi Emanuele Crescenti. In carcere sono stati portati anche tre imprenditori locali, amministratori di due imprese di onoranze funebri: Francesco Galluccio (61), Serafino Berlingeri (56) e Antonino Albanese detto «Antonello» (60). Ai domiciliari è finito un sacerdote, don Giuseppe Borelli (80), ex arciprete della parrocchia di San Girolamo. La stessa misura cautelare è stata disposta per tre agenti della polizia locale, Maria Cutrì (47), Francesco Falleti (62) e Vincenzo Ferraro (66), per il titolare di un’impresa funebre Francesco Curulla (68), per il custode del cimitero Girolamo Franconeri (61), per il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Cittanova Salvatore Foti (42) e per cinque medici legali dell’Asp di Reggio Calabria, Osvaldo Casella (66), Domenico Mazzaferro (62), Arcangelo Padovano (62), Antonio Russo (66) e Bruno Barillaro (67). Quest’ultimo è anche sindaco del Comune di Oppido Mamertina.

Le accuse al sacerdote don Giuseppe Borelli

Don Borelli, in qualità di sacerdote della parrocchia San Girolamo di Cittanova, avrebbe, su impulso di Francesco Galluccio e dell'impresa funebre Santa Rita, contribuito a frodare il Comune di Cittanova attraverso l'instaurazione di "un mercato parallelo dei loculi siti all'interno delle cappelle già intitolate alle ex Confraternite: dapprima dapprima facendole ristrutturare con correlativa estumulazione massiva di tutte le salme ivi sepolte, molte delle quali andate soppresse, e poi provvedendo, quando direttamente e quando attraverso l’intermediazione delle predette imprese funebri, alla “vendita” dei relativi loculi, la maggior parte dei quali liberati a seguito delle estumulazioni massive di cui sopra".

I nomi di tutti gli indagati

In carcere

Antonino Albanese, cl. 1963

Serafino Berlingeri, cl. 1968

Francesco Galluccio, cl. 1962

Salvatore Ligato, cl. 1955

Ai domiciliari

Bruno Barillaro, cl 1956

Giuseppe Borelli, cl. 1943

Osvaldo Casella, cl. 1957

Francesco Curulla, cl. 1955

Maria Cutrì, cl. 1976

Francesco Falleti, cl. 1961

Vincenzo Ferraro, cl. 1957

Salvatore Foti, cl. 1981

Girolamo Franconeri, cl. 1962

Domenico Mazzaferro, cl. 1961

Arcangelo Padovano, cl. 1961

Antonio Russo, cl. 1957

Gli indagati

Alessia Adornato

Antonio Adornato

Antonino Albanese

Giovanni Albanese

Graziano Araco

Francesco Ascone

Maria Ascone

Arcangelo Audino

Bruno Barillaro

Serafino Berlingeri

Giuseppe Borelli

Osvaldo Casella

Giulio Ciano

Gaetano Ciardullo

Nicola Circosta

Antonio Cirillo

Paolo Cotroneo

Francesco Curulla

Maria Cutrì

Attilio D'Agostino

Vincenzo DAgostino

Girolamo Dagostino

Francesco Deraco

Francesco Falleti

Vincenzo Ferraro

Emiddio Fiumarella

Rocco Fonte

Gabriele Fosco

Salvatore Foti

Girolamo Franconeri

Francesco Fusco

Francesco Galluccio

Pasquale Galluccio

Davide Giovinazzo

Anna Ieraci

Biagio Italiano

Salvatore Ligato

Fortunato Maisano

Rosa Mammoliti

Saverio Mammoliti

Domenico Marano

Luca Mariani

Domenico Mazzaferro

Michele Mileto

Vincenzo Minasi

Patrizia Misiani

Arcangelo Padovano

Domenico Palamara

Giovanni Palumbo

Salvatore Papandrea

Nicola Papasidero

Fabiano Pasqualone

Mario Pio Piluso

Salvatore Piromalli

Giuseppina Politanò

Pasquale Politi

Antonio Russo

Erminia Russo

Giovanni Russo

Rocco Serafino

Giuseppe Serafino

Antonio Serafino

Domenico Scolaro

Francesco Scozzarra

Domenico Taverna

Rosario Tedesco

Trandafir Varga

Antonino Zucco