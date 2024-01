Accesa discussione in diretta Fb, il sindaco di Cittanova si accascia e finisce in ospedale

Un pugno sferrato con violenza alla testa, poi la caduta rovinosa che ha richiesto l’intervento dei sanitari. A farne le spese il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino, oggetto di una aggressione che nella mattinata di ieri lo ha costretto ad accertamenti approfonditi all’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate, il primo cittadino, dopo il suo ingresso al Comune intorno alle 9.30, sarebbe stato “accolto” da un cittadino, identificato nel signor Antonio Cento, che lo avrebbe accompagnato fino all’ufficio rivolgendogli alcune questioni relative alla cooperativa Zomaro Resort.

Toni alti e tensione alle stelle avrebbero fatto da detonatore per la presunta aggressione. L’uomo, durante l’intero incontro con Cosentino, avrebbe continuato a trasmettere in diretta Facebook. E proprio nel video presente nel profilo dell’imprenditore (ma poi rimosso nei minuti successivi) si vede chiaramente il sindaco disteso per terra e dolorante.

Nel pomeriggio di ieri la nota del legale di Cento, l’avvocatessa Graziella Scionti. «Il signor Cento Antonio – si legge nel documento – riferisce di non avere commesso alcun illecito ai danni del sindaco di Cittanova e di non essersi reso responsabile dell’aggressione».

