Cittanova, il sindaco Cosentino dimesso dall’ospedale dopo l'aggressione

È stato dimesso nella giornata di ieri dall’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, che aveva riportato un ematoma alla testa durante una concitata discussione con un cittadino, Nino Cento, imprenditore da tempo in polemica con il primo cittadino per la vicenda dello Zomaro Resort e che già nella giornata di venerdì, attraverso i propri legali, ha negato recisamente qualsiasi aggressione. Cento è stato a lungo interrogato alla Stazione dei Carabinieri.

Intanto, fioccano le manifestazioni di solidarietà; dopo il PD di Cittanova, è intervenuta anche la Federazione Metropolitana con il segretario Antonio Morabito, per esprimere «la totale ed incondizionata solidarietà» nei confronti di Cosentino e della «intera comunità democratica, attenta e sensibile, pronta a battersi in prima linea per difendere legalità e buona amministrazione».

