Interrogato dai giudici a Locri Bruno Gioffrè sceglie di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere e allo stesso tempo ha respinto ogni accusa Bruno Gioffrè , arrestato l’altro ieri a Benestare dai Carabinieri del Gruppo di Locri e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria unitamente al personale del Gico del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Messina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito dell’operazione denominata “Impasse”, coordinata dalla Dda di Messina, poiché ritenuto appartenente ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Sul capo del 33enne di San Luca pende una condanna a 12 anni e 8 mesi di reclusione: l’uomo è stato individuato e arrestato dai militari dell’Arma all’interno di un’abitazione nelle campagne di Benestare.

La cattura di Bruno Gioffrè è avvenuta in un’abitazione di contrada Ricciolio di Benestare dove gli investigatori lo hanno rintracciato dopo un’approfondita ricerca e dopo diversi servizi di osservazione. Nel corso degli appostamenti sembra che gli inquirenti siano riusciti ad individuare il 33enne per via di una “leggerezza”, Gioffrè, infatti, si sarebbe affacciato su un balcone per fumare una sigaretta che gli sarebbe costata la fine della sua latitanza. Gioffrè, che oltre all’avv. Bertone è difeso anche dall’avv. Enzo Nobile, dovrà rispondere delle accuse mosse a suo carico dalla Dda di Messina.

Sempre ieri il Gip di Locri, dott. Federico Casciola, ha convalidato il fermo dei fiancheggiatori, disponendo la revoca della misura degli arresti domiciliari per la signora C.M., accogliendo le argomentazioni dell’avv. Pietro Bertone, che ha sostenuto il venir meno dell’attualità della contestata condotta. Nella medesima udienza il gip di Locri ha accolto il patteggiamento alla pena finale a 1 anno 1 mese e 10 giorni, con sospensione, per l’altro fiancheggiatore, G.P. - anch’esso assistito dall’avv. Bertone -, che di fatto è stato rimesso in libertà.