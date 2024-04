Reggio "vola" con Ryanair. Passeggeri soddisfatti: "La città aveva bisogno di questa opportunità" VIDEO

Tutti contenti: viaggiatori, operatori economici del terminal e quelli dell’indotto. Buona la prima per lo sbarco di Ryanair all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Nella mattinata di oggi, alle 6.15 il decollo del primo volo della compagnia low cost irlandese per Bologna. Le altre partenze della nuova era, sempre oggi, erano alle fissate alle 10.25 per Venezia e alle 15.15 per Torino. Arrivi programmati, invece, alle 10 da Bologna, alle 14.25 da Venezia e alle 19.45 da Torino. Da domani si comincia con le rotte internazionali: Ryanair volerà dall’aeroporto dello Stretto per Marsiglia, Barcellona, Berlino, Manchester e Tirana.

All’uscita del volo per Venezia e all’imbarco per quello diretto a Torino i viaggiatori (calabresi e non) hanno espresso pareri positivi per le nuove rotte da e per Reggio Calabria.