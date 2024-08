Tragico incidente stradale a Villa San Giovanni sulla SS18, morto un 50enne

Ennesimo tragico incidente in Calabria. In questo primo sabato d'agosto impatto mortale tra un suv e un motorino. A perdere la vita il cinquantenne Andrea Aricò, figlio di un noto avvocato della zona morto qualche mese fa. L'incidente è avvenuto tra le 15:30 e le 16 a Villa San Giovanni sulla SS 18 all'altezza dello svincolo autostradale della A2 di Santa Trada. Sul posto i sanitari del 118, Anas, polizia di Stato e polizia locale. È stato istituito il senso unico alternato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Il cordoglio dell'amministrazione

"Siamo profondamente affranti per il tragico incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio che ha sottratto alla nostra comunità una persona eccezionale come Andrea Aricò", si legge in un post dell'amministrazione.

"Alla luce di quanto accaduto gli eventi di questa sera previsti nell'ambito della traversata sono rimandati.