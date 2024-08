La morte del 50enne Andrea Aricò a Santa Trada: l'ennesima vittima sulle strade calabresi

Siamo profondamente affranti – hanno scritto da Palazzo San Giovanni – per il tragico incidente stradale che ha sottratto alla nostra comunità una persona eccezionale come Andrea Aricò. Ci stringiamo attorno alla famiglia per questa tragedia che ci lascia tutti attoniti».

Triste pomeriggio quello vissuto ieri a Villa. La zona della Nazionale, specificatamente nel tratto che avvicina la città dello Stretto al comprensorio di Scilla, è stata scenario, infatti, di un drammatico incidente che ha avuto, purtroppo, esito mortale. La vittima, un uomo sulla cinquantina, è Andrea Aricò, figlio di un noto professionista molto stimato sul territorio villese, anch’egli scomparso da qualche mese. Una notizia che si è diffusa velocemente e che ha lasciato sgomenta la comunità, tanto che gli eventi di ieri sera, previsti nell’ambito delle iniziative che il Comune ha predisposto per la Traversata dello Stretto, sono stati rimandati, così come annunciato dall’amministrazione tramite social. «

Precisamente è stata la Strada statale 18, all’altezza dell’Autostello, dove si diparte la via che porta anche a Santa Trada e verso il Pilone, ad essere interessata dallo scontro tra il motociclo guidato da Aricò e un’autovettura. L’incidente, per chiarire le dinamiche del quale si sono portate sul posto le forze dell’ordine, ha causato inevitabilmente anche delle problematiche sul traffico cittadino, considerando pure che la SS 18 è un'arteria molto frequentata durante la bella stagione dal momento che da lì sono facilmente raggiungibili località come Cannitello, oltre che, ovviamente, Scilla e le altre realtà di quella fascia di Costa Viola.

Circolazione veicolare, perciò, con limitazioni e la predisposizione, da parte dell’Anas (presente con le sue squadre insieme ai Carabinieri per la gestione del traffico) del senso unico alternato sino al tardo pomeriggio.

Da quanto si è appreso l’impatto dovrebbe essersi verificato tra le 15 e le 16, e quindi il normale scorrimento dei mezzi è stato condizionato per qualche ora così da consentire tutte le indagini, in capo alla Polizia locale di Villa, e gli esami necessari e dovuti in queste circostanze per cercare di delineare le cause, che restano in corso di accertamento, con il magistrato di turno che potrebbe disporre anche di effettuare l’esame autoptico.

Dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di uno scontro frontale avvenuto tra un Suv (sembrerebbe proveniente dalla vicina Scilla) e la Vespa guidata da Aricò che dopo l’urto è stato sbalzato per un paio di metri fino all’impatto fatale sull’asfalto.