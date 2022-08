Jovanotti ‘ferma’ la pioggia a Roccella: “Sta smettendo, un abbraccio ai ‘concittadini’ di Scilla”

Jovanotti è già carico. Nonostante la pioggia che ha coperto la Calabria, il protagonista del Jova Beach Party di Roccella ha... danzato per evitare che Giove Pluvio avesse la meglio. Non piove più ma qualche danno si è verificato. Soprattutto dalle parti di Scilla, location in cui - non più tardi di qualche settimana fa - Jovanotti ha girato il suo ultimo video Alla salute: «Mando un forte abbraccio ai "concittadini" di Scilla, perché recentemente ho condiviso con loro bei momenti. Vedrete, uscirà il sole e il cielo tornerà a sorridere».

