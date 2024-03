Salvini a Reggio: "Il ponte sullo Stretto idea vincente sotto tutti i punti di vista" VIDEO

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini da Reggio Calabria, dove ha inaugurato i nuovi treni intercity di Trenitalia, ha parlato del ponte sullo Stretto di Messina.

"E' una bella giornata calabrese e siciliana, sono qui - ha detto Salvini - per inaugurare dei treni nuovi, moderni, sicuri e che collegheranno il Sud. Stamattina ho salutato Elly Schlein a Fiumicino, abbiamo idee diverse. Con il ponte si risparmia tempo, denaro e inquinamento: ci sarà un aumento di turismo, di posti di lavoro, di valore degli immobili e si tratta di un'operazione vincente sotto tutti i punti di vista. Se si dice che il ponte non si può fare perchè ci sono la 'ndrangheta e la mafia si offendono solo i tanti calabresi e siciliani per bene. Chi attacca il ponte non attacca Salvini ma i calabresi, i siciliani e migliori professionisti che hanno lavorato al progetto approvato dal comitato scientifico".