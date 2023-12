Tutti pazzi per "Il Mac64", l'avvocato culturista di Roccella Jonica che spopola sul web VIDEO

«Entra? No, non entra! Non può entrare». «Beccatevi ‘sto cigno, per favore». Sono battute che fanno il giro del web e ispirano centinaia di persone, anche note, a creare video, storie e reel sui social, taggando il loro ideatore. A “non entrare” nell’inquadratura perché... troppo grandi, come si possono ammirare nella posa “del cigno”, sono i trapezi de “Il Mac 64” (all'anagrafe Domenico Francesco Macrì, avvocato classe 1964 di Roccella Jonica) che con i suoi post ha raggiunto una popolarità stellare. Su TikTok lo seguono oltre 300mila persone, su Instagram 264 mila e i suoi video sono diventati virali. E allora siamo andati a Roccella Jonica per incontrarlo di persona insieme alla nostra collaboratrice Stefania Parrone.