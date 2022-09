Reggio la Patrona in mezzo alla gente tra novità, crisi e una città diversa

Completato lo smontaggio dei gazebo e tutti gli altri ingombri sul tragitto della Madonna oggi Reggio riabbraccia la sua Patrona. La processione tradizionale che torna dopo i due anni porta due novità sostanziali. Sarà la prima dell’arcivescovo Fortunato Morrone che è succeduto a Giuseppe Fiorini Morosini durante il periodo di sospensione delle attività per la pandemia e con la presenza di un sindaco facente funzioni per la sospensione del primo cittadino.

Due novità importanti segno di una città che si appresta a dare il giusto tributo di preghiera e festa civile alla Madonna cambiata rispetto al 2019. Una città che continua ad aspirare a tornare alla normalità con un Comune che a fatica cerca di risollevarsi dal baratro finanziario in ci era caduto oramai più di dieci anni addietro, con una crisi sociale senza precedenti e con quella economica che sta lasciando il segno.

