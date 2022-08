Una giornata durata fino a notte. Di musica, quella che sembra non finire mai. E amicizia, aggregazione, condivisione. La prima del Jova Beach Party a Roccella Jonica, uno spettacolo che torna in Calabria dopo le tappe di Praia a Mare di 3 anni fa, riscrive il concetto di "Penso positivo", si riappropria del palco e della gente, canta e salta sulle note di grandi successi, ospita artisti e dà appuntamento a stasera, per la seconda puntata.

La Calabria apre le porte al Jova beach party: a Roccella è stata la notte dei desideri L’assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso Famiglie da Barcellona e Milazzo Il gruppo di Acquedolci Fan da Siderno Gruppo da Corigliano Rossano Fan da Sciacca

