Jova Beach Party, Lorenzo dal palco entusiasma i fan: "Roccella bella è stata una cosa... fina!" VIDEO

Due giorni di grande musica, relax, divertimento. Non un semplice concerto, ma molto di più. Una comunità che si ritrova, che sorride alla vita, che "pensa positivo". Un popolo di 60mila persone che ha scelto il Jova Beach Party di Roccella Ionica per trascorrere due giorni di pura frenesia trascinato dalla inarrestabile energia di un "ragazzo fortunato", come Jovanotti.

Lorenzo Cherubini ci ha messo del suo come sempre trascinando i suoi fan in un ritmo davvero travolgente. E nel ringraziare la sua straordinaria band si rivolge al pubblico dicendo: "Ragazzi che band fant.. fotonica... Come si dice l'aggettivo quando è la cosa più bella del mondo in Calabria? Na cosa...? Figa!!! No si dice a Milano. Mi fate un passaparola? Non vado via da qui fin quando non ho imparato questa nuova parola. Figa??? Finaaa! Na cosa fina!!! E ccaaa, adesso l'ho imparato!". E così al termine della "due giorni" del Jova beach party a Roccella dal profilo Instagram proprio del Jova Beach Party si legge in un post con una foto dall'alto che mostra la bellezza dell'evento in spiaggia con il pubblico e il mare a due passi: "ROCCELLA BELLA è stata una cosa FINA!!!!

